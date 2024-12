Rozpoczęło się szaleństwo przed sylwestrem. "Co roku ten sam pic"

Co roku powtarza się ten sam scenariusz. Noclegi w popularnych miejscowościach znikają jak świeże bułeczki już na parę miesięcy przed końcem roku, ale na kilka dni przed sylwestrem wciąż znajduje się spora grupa osób, które decyzje o wyjeździe podejmują w ostatniej chwili. Zderzają się oni wtedy z kilkoma problemami.

Sylwester to dla wielu Polaków okazja do wyjazdu, a tegoroczny układ w kalendarzu jest wyjątkowo zachęcający. Wystarczą dwa dni urlopu, żeby cieszyć się pięcioma lub sześcioma dniami wolnego - wraz z weekendem (przed lub po sylwestrze - ten po jest trzydniowy, bo poniedziałek to także święto) i środą 1 stycznia.

Tłumy w górach na sylwestra

Wiele osób, jak co roku, wyjazd zaplanowało na kilka miesięcy przed, więc już wczesną jesienią w najpopularniejszych miejscowościach obłożenie na sylwestrową noc było bardzo wysokie. Na początku października br. w serwisie Booking.com w Zakopanem w terminie od 28 grudnia do 1 stycznia dostępnych było tylko 15 proc. obiektów.

Co roku jednak jest spora grupa osób, która decyzję o wyjeździe podejmuje w ostatniej chwili. Nie inaczej jest w tym sezonie. Szczególnie, że pogoda w drugiej połowie grudnia dopisała - święta w górach były białe, co wiele osób zachęciło do wyjazdu sylwestrowego.

Organizacja sylwestrowego wyjazdu w ostatnim momencie nie należy do najłatwiejszych oraz najtańszych, a na dodatek łatwo się naciąć.

Na Booking.com w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej czy Krynicy-Zdrój na samą sylwestrową noc zostało tylko 3 proc. miejsc noclegowych, w Szczawnicy 2 proc., a w Karpaczu, Szklarskiej Porębie czy Wiśle 1 proc.

Najpopularniejsze miejscowości na sylwestra 2024 r. według Nocowanie.pl © WP | Angelika Sętorek

Sytuacja w dużych polskich miastach także nie wygląda dużo lepiej. Najtrudniej znaleźć nocleg w Toruniu, gdzie w tym roku odbywa się Sylwester z Polsatem oraz w Chorzowie, gdzie można się pobawić na Sylwestrze z Dwójką - w obu miastach 98 proc. miejsc jest już niedostępnych. W Krakowie zostało 5 proc. obiektów, w Gdańsku 6 proc., w Warszawie 9 proc., a we Wrocławiu 13 proc.

Sylwester last minute - ile to kosztuje?

Im mniej dostępnych obiektów, tym wyższe ceny. W Zakopanem za pokój dwuosobowy na jedną noc trzeba zapłacić min. 800 zł, w Karpaczu, Toruniu i Krakowie 1000 zł, w Wiśle 700 zł.

Montaż sceny przed koncertem sylwestrowym Polsatu © PAP

Nie brakuje też ogłoszeń z cenami typowo sylwestrowymi. Najdroższe apartamenty w Zakopanem kosztują 10 tys. zł za noc, we Wrocławiu 15 tys., a w Warszawie aż 28 tys.

Zainteresowanie sylwestrem last minute widać na facebookowych grupach, gdzie można zaobserwować wysp ogłoszeń, typu "Szukam noclegu 2+2 (13 i 3 lata) termin 31.12-2.01", "Witam, poszukuje noclegu blisko Krupówek w terminie 23-28.01 2+2 i pies", itd.

Na przedsylwestrowym zrywie Polaków chcą zyskać nie tylko naciągacze, którzy sztucznie windują ceny, ale także oszuści, którzy zamieszczają w sieci nieprawdziwe ogłoszenia.

Oszuści nie śpią

Na jednej z facebookowych grup "Zakopane noclegi" znalazł się nawet post ostrzegający przed tego typu praktykami. "Uwaga na wysyp 'zwalniających' się pokoi.... Jak co roku ten sam pic" - napisał jeden z internautów.

Pod postem jest kilkadziesiąt komentarzy, gdzie inni turyści przyznają, że nabrali się na tego typu ogłoszenie i ostrzegają innych. Z drugiej strony komentują także właściciele obiektów i przyznają, że odwoływanie rezerwacji w ostatniej chwili często zdarza się turystom, więc nie każde tego typu ogłoszenie to oszustwo.

Przed sylwestrem aktywują się też oszuści © Facebook.com

Jak sprawdzać oferty noclegów? Przede wszystkim warto korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców.

W przypadku prywatnych ogłoszeń trzeba też dokładnie sprawdzić adres i np. zadzwonić do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzamy się udać.

Najlepiej wybierać miejsca sprawdzone, np. przez znajomych, bo opinie pod nieistniejącymi obiektami są po prostu spreparowane. Tak jak ich zdjęcia - niestety, ale oszuści publikują fotografie wnętrz i widoków, które po prostu kradną z innych obiektów.