Rudy celebryta ze starożytnego teatru. Turyści oszaleli na jego punkcie

Czym był Efez?

Efez to niezwykle popularna atrakcja turystyczna na terenie Turcji. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ruiny antycznego miasta, co roku zachwycają tysiące turystów. Chociaż współcześnie Efez leży na terenie Turcji, pierwotnie był on jednym z ważniejszych ośrodków starożytnej Grecji.