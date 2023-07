Ryzykowne zachowanie turystów. Kara mogła być dużo bardziej dotkliwa

Wysokie kary za przejście w niedozwolonym miejscu

Za przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych grożą konsekwencje karne. Takie zachowania, w zależności od okoliczności, są uznawane za przestępstwa lub wykroczenia, zagrożone karą grzywny do 500 zł lub karą pozbawienia wolności do 3 lat.