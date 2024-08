Tak "zetki" spędzają wakacje. Najważniejszy jest dobry kręgosłup i czapka na głowę

Justyna pracuje ok. 40 godzin tygodniowo i mimo to, że poleca program, zwraca jednocześnie uwagę, że specyfika pracy – skupiona głównie na opiece nad dziećmi – może nie odpowiadać każdemu. Zwłaszcza że nie wszyscy uczestnicy znajdują wspólny język z goszczącą rodziną. Sama praca też nie należy do łatwych i często wiąże się z trudnościami i gorszymi momentami. Z drugiej strony taki wyjazd to też przygoda, czas na doskonalenie siebie i przedsięwzięcie, które może sporo zmienić w życiu.