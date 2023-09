Tajemnica obozu pracy na Górze Św. Anny. "Lewy" biznes Schmelta i szlifierze diamentów

Co ciekawe, księga zgonów prowadzona w latach wojny w Leśnicy zawiera nazwiska Żydów z getta w Amsterdamie i z obozu przejściowego w Westerbork, których transportowano do Auschwitz przez stacje kolejowe w Opolu i Koźlu. Jak to możliwe? Gdy z Francji, Belgii i Holandii ruszyły transporty Żydów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Schmelt zauważył, że w wagonach kolejowych przewożeni są zdrowi i młodzi mężczyźni. Wpadł więc na pomysł, aby podlegający mu zarządcy obozu na Annabergu podmieniali wycieńczonych pracą więźniów na krzepkich nowicjuszy, wyselekcjonowanych z transportów. Pełną relację z podróży i krótkiego pobytu w obozie Annaberg przedstawił Coen Rood - holenderski Żyd przywieziony transportem z Westerbork w listopadzie 1942 r.