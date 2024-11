Pierwszy bursztyn znaleziony na Antarktydzie. "Fascynujące"

Antarktyda była do niedawna jedynym kontynentem, gdzie nigdy nie znaleziono bursztynu. To się zmieniło w 2017 r., gdy ekspedycja badawcza na lodołamaczu Polarstern, prowadzona przez naukowców z Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research oraz z TU Bergakademie Freiberg, wydobyła z głębokości 946 metrów z osadów dennych w zatoce Pine Island, będącą częścią Morza Amundsena, rdzeń. W nim badacze odkryli kawałek bursztynu. To dowodzi, że w pobliżu bieguna południowego ok. 90 mln lat temu rósł las.