Atak nożownika w egipskim kurorcie. Dużo niejasności

- Jeżeli chodzi o informacje, które krążą w internecie na temat brytyjskiego turysty Belgina Seitmoli, prawda jest taka, że ​​jest on obywatelem rumuńskim, a nie Brytyjczykiem. 6 grudnia odwiedził on supermarket w dzielnicy Hadaba w Sharm el-Sheikh w celu zakupów spożywczych. W pewnym momencie jeden z pracowników sklepu uznał, że Rumun, o którym mowa, miał zamiar go zaatakować, w wyniku czego doznał obrażeń. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do międzynarodowego szpitala w celu uzyskania niezbędnego leczenia. Jego stan jest obecnie stabilny i jest leczony na koszt egipskiego państwa - czytamy w pilnym oświadczeniu Ministerstwa Turystyki i Starożytności.