Niespotykane upały na Wyspach Kanaryjskich. Ponad 30 stopni w listopadzie

Anomalia pogodowe w Hiszpanii

Na Wyspach Kanaryjskich coraz częściej występują anomalia pogodowe, które powodują wysokie temperatury powietrza. Przykładowo w marcu 2023 br. na archipelagu termometry na pokazywały 30 st. C. Takie wartości na termometrach o tej porze roku nie były spotykane od prawie 50 lat. Podobnie było latem tego roku, kiedy w sierpniu na Gran Canarii słupki rtęci przekroczyły aż 45 st. C i było to tego dnia najcieplejsze miejsce w całej Hiszpanii.