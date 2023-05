Jak Kongo lub Amazonka. Niezwykłe miejsce tylko półtorej godziny drogi od Warszawy

Narwiański Park Narodowy kajakiem

Narwiański Park Narodowy znajduje się, ok. 30 km na zachód od Białegostoku i ok. 180 km od Warszawy na północny wschód. Biorąc pod uwagę jak wciąż mało popularny jest to kierunek, w Narwiańskim Parku Narodowym można spodziewać się idealnych warunków do wypoczynku na łonie natury i nietuzinkowych doświadczeń świata przyrodniczego. A jest czym się zachwycać.