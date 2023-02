Jak zachować się w meczecie? Polka zdradza szczegóły

Ale warto wiedzieć, że meczet to nie miejsce na przytulanie czy czułe pocałunki. W islamie rozdział płci jest wyraźny, szczególnie w kontekście modlitwy. Zwiedzając, nie trzymaj osoby przeciwnej płci za rękę, a robiąc zdjęcia z partnerem wewnątrz meczetu, postaraj się unikać intymnych gestów. Byłam świadkiem takiej sytuacji w Abu Dhabi, gdy ochroniarz momentalnie zauważył tulącą się do siebie parę i zwrócił im uwagę. Co ciekawe, byli to muzułmanie – nie ma wyjątków.