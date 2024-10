Tajemnicze miejsce w Polsce. Przyciąga amatorów zjawisk nadprzyrodzonych

Niezwykła Tarcza Olbrzyma

Tarcza Olbrzyma to potężny głaz narzutowy, który przyciąga zarówno miłośników przyrody, jak i poszukiwaczy tajemniczych zjawisk. Skandynawski lodowiec zostawił go na płaskiej polanie, co czyni go jedną z największych naturalnych formacji w Wielkopolsce. W obwodzie ten gigant ma 16,5 m, a jego wysokość to aż 1,7 m – jak dorosły człowiek!