Idealne miasto na city break. Loty z Polski za mniej niż 50 zł

Od 1977 roku, co dziesięć lat do Münster przyjeżdżają artyści z całego świata, by zaprezentować swoje niezwykłe dzieła, które powstają specjalnie z myślą o tym wyjątkowym mieście. Po zakończonym festiwalu, lokalne władze wybierają te najciekawsze, najbardziej intrygujące rzeźby, które następnie umieszczane są w różnych lokalizacjach i na co dzień cieszą oko przechodniów. Jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł są bez wątpienia ogromne kule - Giant Pool Balls, które podziwiać można nad brzegiem jeziora Aasee.