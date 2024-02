To miasto się kocha albo nienawidzi. Tanie loty i klimat, którego nie zapomnisz

Co warto zobaczyć w Neapolu?

By poczuć klimat Neapolu, wystarczy wejść w uliczki Quartieri Spagnoli. To tętniące życiem serce miasta, pełne ulicznych barów, restauracji, kawiarni serwujących aromatyczne espresso i tradycyjną babę z rumem. To pranie suszące się tuż nad głowami przechodniów, okrzyki płynące z telewizorów (szczególnie, gdy właśnie gra Napoli) i muzeum pod chmurką. Bo przemierzając ulice Neapolu, podziwiać można liczne kościoły, zabytkowe pałacowe budynki, muzea ukryte w zaułkach.