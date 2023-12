Polak wśród najlepszych pizzaiolo. "Proces ma dużo magii"

Sekret wicemistrza świata

Jak twierdzi Wojciech Madyś, jego przygoda z pizzą trwa od zawsze. Nie była ona jedynie ścieżką usłaną laurami, ale także ciężką pracą. - Jeżeli ktoś chce zostać dobrym pizzaiolo (przyp. red. z włoskiego to piekarz w pizzerii), musi poświęcić sporo czasu na zdobywanie wiedzy związanej z przygotowywaniem ciasta i samym wypiekiem. Internet i książki to tylko początek. Potem kursy we Włoszech - radzi Wojciech Madyś.