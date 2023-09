Koniec ery tanich lotów? "Nie ma innej drogi"

Wiele jednak wskazuje, że to dopiero początek. Na wspomniane czynniki coraz bardziej nakłada się bowiem ochrona klimatu. Co prawda globalnie lotnictwo odpowiada za ok. 2 proc. emisji gazów cieplarnianych, ale jest to jeden z nielicznych sektorów, w którym emisje cały czas rosną – i to naprawdę szybko. Do tego podróż samolotem jest nawet kilkadziesiąt razy gorsza dla klimatu niż podróż koleją. To jednak lotnictwo, a nie kolej, było przez dekady faworyzowane przez rządy, przez co mogło stać się tak tanie i powszechne.