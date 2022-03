Sajgon w Sajgonie. Czyli jak przeżyć w ludzkim mrowisku

Żyć jak Ròm

Idealnie odzwierciedla to Ròm. To imię wietnamskiego chłopca, który jest bohaterem dramatu o takim tytule (2019, reż. Tran Thanh Tuy). Film wywołał w Wietnamie wiele kontrowersji i przez jakiś czas nie można było go wyświetlać w lokalnych kinach. Kiedy w końcu zezwolono na projekcje, to w mocno ocenzurowanej wersji. Ta niezależna produkcja w surowy sposób przedstawia realia życia na sajgońskich ulicach, w dzielnicach, które dalekie są od błysku reflektorów.