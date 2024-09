Samolot nagle zwrócił. "Nowy strach odblokowany"

Incydent miał miejsce 7 września na trasie z USA do Korei Południowej. Jedna z podróżnych, Jimin Lee, skrytykowała w sieci linie lotnicze za brak wyjaśnień dla tej nieoczekiwanej decyzji.

W opublikowanym na Instagramie filmie, Lee pokazała ekran na zagłówku siedzenia w samolocie, który przedstawiał trasę lotu. Maszyna przemieszczała się nad Stanami Zjednoczonymi i częścią Pacyfiku, zanim zawróciła do Teksasu.

Lot miał być rzekomo przerwany, ponieważ część toalet nie działała. Podróżna wyjaśniła, że załodze potrzebny był do naprawy śrubokręt, którego nikt na pokładzie nie posiadał. Samolot ostatecznie wrócił do Dallas po dziewięciu godzinach od startu. Lee zaś dodarła. do Korei kolejnym lotem.