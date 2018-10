San Marino. Państwo w skali mikro przeżywa boom turystyczny

Niewielkie San Marino przyciąga coraz więcej turystów. Ale nie tylko ono. Rośnie popularność Gruzji oraz Islandii. Takie wnioski można wysnuć z raportu Bloomberga.

Francja, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania – wciąż pozostają na szczycie listy najchętniej odwiedzanych europejskich krajów. Jednak największym wzrostem liczby turystów może pochwalić się San Marino. W 2017 r. republikę niewiele mniejszą od Torunia odwiedziło 78 tys. turystów, czyli o 31,1 proc. więcej w porównaniu do 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, że kraj ten zamieszkuje ok. 33 tys. mieszkańców oznacza to, że San Marino przyjęło ponad dwóch turystów na jednego obywatela.