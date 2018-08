Piękna, włoska wyspa. Sprawdź, za co gwiazdy kochają Sardynię

Łatwo zakochać się w tajemniczej i dzikiej Sardynii, której mieszkańcy nie do końca utożsamiają się z resztą kraju. Odkryj ten kierunek turystyczny razem z nami. Weź przykład z gwiazd i wybierz się na tegoroczne wakacje właśnie na gorącą Sardynię.

Wybrzeże Sardynii z pięknymi plażami jest niezwykle urozmaicone (Instagram.com, Fot: blackpuffo)

Sardynia – wakacje na południu Europy

Sardynia jest wyspą należącą do Włoch, ustępującą wielkości jedynie Sycylii, usytuowaną nieopodal Korsyki. O tym południowoeuropejskim zakątku mówi się, że połączenie śnieżnobiałego, drobnego piasku i krystalicznie przejrzystej morskiej wody stanowi mieszankę przypominającą iście rajskie warunki do plażowania na Seszelach. Wiejące na wybrzeżu dość silne wiatry przez cały rok rzeźbią kamienie, doskonale uzupełniając tutejszy krajobraz.

Sardynia jest celem wakacyjnych wypadów największych światowych gwiazd, co potwierdza wyjątkowość tego wspaniałego kierunku turystycznego. Na tutejszych plażach wypoczywali już m.in. Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Rod Stewart, księżna Diana, a także koronowane głowy. Mogą znaleźć własną zatoczkę do spokojnego wylegiwania się w promieniach słońca bez świadków niczym na prywatnej plaży albo skorzystać z powszechnie dostępnych plaż ze świetną infrastrukturą. Najbardziej znane plaże Sardynii to chociażby Baia Chia, Poetto ze stadami flamingów, Marii Ermi, Capo Mannu, a najczęściej odwiedzane przez celebrytów jest Szmaragdowe Wybrzeże, czyli Costa Smeralda, kilkukrotny laureat turystycznego odpowiednika Oscara. Lubiane gwiazdy widujemy na ogół w okolicach Porto Cervo, mekki osób z szołbiznesu oraz bogaczy. Ceny zakwaterowania i atrakcji są w tym rejonie Sardynii nieco wyższe, ale przy sąsiednim stoliku w restauracji zobaczymy przykładowo Cristiano Ronaldo, Mariah Carey czy Silvio Berlusconiego, który ma na Sardynii willę słynną z imprez bunga bunga.

Sardynia – pogoda z pewnością nas nie zawiedzie

Szalenie urozmaicone wybrzeże Sardynii ma imponującą długość ok. 2 tys. km. Górzysta i wyżynna wyspa przyciąga turystów nie tylko ze względu na boskie plaże, ale także malownicze masywy górskie i wiecznie zieloną roślinność. To częsty cel obierany zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i pary na romantyczną podróż poślubną albo okrągłą rocznicę. A z naszego kraju dolecimy na miejsce w 3 godziny do lokalnego portu lotniczego Olbia (Olbia-Costa Smeralda) lub na jedno z 3 pozostałych lotnisk międzynarodowych.

Pogoda na Sardynii to typowy klimat śródziemnomorski z upalnymi latami, podczas których temperatura powietrza oscyluje w ciągu dnia wokół 31 st. C, nie spadając nocą poniżej 20 st. C. Świetnym pomysłem są wakacje na Sardynii jesienią, we wrześniu bowiem w dzień doświadczymy przeciętnie 27 st. C, w październiku 23 st. C, natomiast woda morska ma wówczas temperaturę odpowiednio 24 i 21 st. C przy 7-8 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę.

Sardynia – atrakcje turystyczne

Sardynia jest zakątkiem Włoch, gdzie z powodzeniem można oddawać się przez cały urlop słodkiemu lenistwu. Życie płynie niespiesznie, na wszystko jest czas, sjesta musi być czczona bez względu na wszystko, a dolce vita dobrze uzupełnia pyszna włoska kuchnia. Spróbujmy pieczonych mięs, sera pecorino, owoców morza, sardyńskich warzyw, sebadas, więcej niż jednego ze stu gatunków chleba i czerwonego wina. Osoby aktywne będą zadowolone z możliwości jazdy rowerem licznymi trasami z zakrętami i różnicami poziomów, zwiedzania jaskiń, Groty Neptuna, nurkowania w przejrzystej wodzie z ukrytymi pomiędzy skałkami wrakami statków czy żeglowania pośród jachtów największych celebrytów. Półwysep Sinis to z kolei znany raj dla surferów z całej Europy ze wspaniałymi warunkami do uprawiania sportów wodnych przez większą cześć roku.

Na Sardynii zdecydowanie warto wziąć udział w pokazach pasterskich z lokalną muzyką (zupełnie nie przypomina włoskiej) i zajrzeć do parków narodowych. Do niezaprzeczalnych atrakcji wyspy należy zwiedzanie jej największych miast, jak stolica Sardynii, Cagliari, istotny port nad Morzem Śródziemnym. Nie można pominąć również wizyty w bandyckim mieście Orgosolo, miejscowości Nuoro z pozostałościami wspaniałej zabudowy kartagińskiej, Castelsardo z imponującym zamkiem, Barbagia we wnętrzu lądu, stanowisku archeologicznym Sa Sedda’e Sos Carros oraz Alghero, do złudzenia przypominającym Barcelonę.

Sardynia – last minute to nie jedyna opcja na urlop

Spokojni Sardyńczycy mają na ogół łagodniejszy temperament niż ich rodacy z pozostałej części kraju, mieszkają na wyżej położonych terenach, lubią wypas bydła, z którego w dużej mierze się utrzymują. Ciekawym doświadczeniem będzie posłuchanie rozmów w tutejszym języku sardu, którego nie usłyszymy już nigdzie indziej. W wielu miejscach na Sardynii znajdziemy łącznie ok. 7 tys. megalitycznych budowli – słynnych nuraghi o dość tajemniczym pochodzeniu. Kamiennych budowli używano do składania ofiar, ale sposób oraz okoliczności ich powstania nie zostanie prawdopodobnie nigdy wyjaśniony. O sardyńskich nuraghi mówi się w kategoriach grobowców olbrzymów oraz domków wróżek.

Czarująca Sardynia pozostaje najtańsza poza sezonem turystycznym, kiedy wcale nie jest tutaj zimno. Ceny spadają także wraz z podróżą w kierunku południowym wyspy, z dala od słynnego kurortu Porto Cervo czy wybrzeża VIP-ów, ładniejszego niż Monako. Niezłe last minute Sardynia kosztuje nawet 2239 zł od osoby.

