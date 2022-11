Sekrety Pałacu Kultury i Nauki. Co kryje się w jego wnętrzach?

Zwiedzanie warto zacząć od tarasu widokowego położonego na 30. piętrze budynku, na wysokości 114 m. Roztacza się z niego wspaniała panorama centrum Warszawy. Bilet normalny kosztuje 25 zł, a ulgowy 20 zł. Można go kupić na miejscu w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej. Taras widokowy jest czynny codziennie od godz. 10 do godz. 20. Wjazd windą zajmuje jedynie 19 sekund. Na tym samym piętrze można też zajrzeć do tak zwanej Sali Gotyckiej z gwiaździstym sklepieniem oraz pójść na kawę i ciasto do kawiarni Gwiazdy bliżej Gwiazd.