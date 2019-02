Sławomir na wakacjach. Znalazł azyl na drugim końcu świata

Kariera Sławomira, gwiazdora rock polo, nabrała tempa. Swego czasu głośno było o jego dwóch występach w dwóch różnych miastach podczas nocy sylwestrowej. Tuż po tym zniknął z Polski na prawie miesiąc. Zabrał rodzinę na urlop na drugi koniec świata.

Najpierw urlop spędzili na Malediwach , na których spotkali również Barbarę Kurdej-Szatan (34 l.) i jej męża. Następnie wybrali się na Zanzibar. To miejsce, które ostatnio staje się coraz bardziej popularne wśród celebrytów i miłośników Freddiego Mercurego, który na tej wyspie przyszedł na świat jako Farrokh Bulsara.

Zważywszy na ceny wycieczek w serwisach rezerwacyjnych, można przypuszczać, że takie wakacje pochłonęły majątek. Jak szacuje Super Express nawet 50 tys. zł. Ale co to znaczy dla Sławomira, którego przeboje nuci co druga osoba w Polsce, a bilety na koncerty sprzedają się jak ciepłe bułeczki.