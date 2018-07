Śmieci w oceanach. Toniemy w plastiku

W serwisie YouTube opublikowano krótki, rapem 15-sekundowy film pokazujący dryfujące przy brzegu śmieci. Nagranie szokuje, a jeszcze bardziej to, że zarejestrowano je w miejscu, które uważane jest za turystyczny raj - Haiti.

Butelki, plastikowe opakowania i inne śmieci unoszące się na wodzie. Można by pomyśleć, że to jakiś ściek, ale dopisek na filmie wszystko wyjaśnia i jednocześnie wprawia w osłupienie. To Ocean Karaibski, a ściślej - wybrzeże Santo Domingo, stolicy Dominikany na wyspie Haiti. To miejsce szczególnie uwielbiane przez miłośników plażowania, błogostanu, porównywane do raju na ziemi.