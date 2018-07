Spakuj swój dom na wakacje – to możliwe!

Załóżmy, że wyjeżdżamy na wakacje i wychodząc w pośpiechu z domu, zapomnimy wyłączyć żelazko, nie do końca wiemy, czy okno w kuchni jest zamknięte, a, o zgrozo, być może otwarte są też drzwi wejściowe. Wyobraźmy sobie choć jedną z takich sytuacji. Włącza się panika… ale jak się okazuje, jest na to rozwiązanie!

Człowiek lubi ułatwiać sobie codzienne życie i całkiem nieźle sobie z tym radzi, głównie dzięki odpowiednim sprzętom. Obecnie nie musimy robić prania na tarze czy w rzece – pralka wyręcza nas w tym od dziesięcioleci (choć z perspektywy ostatnich trendów powrotu do natury mogłoby to być ciekawym wyzwaniem), ominęło nas wiórowanie podłóg, o czym mogliśmy słuchać nieraz od naszych babć a ostatnio nawet znienawidzone przez wielu prasowanie staje się przyjemniejsze i prostsze dzięki parownicom do ubrań. Można by tak wymieniać i wymieniać...

…aż doszlibyśmy do rozwiązania, które w ostatnich latach zyskuje na popularności i coraz prężniej się rozwija, angażując co raz to nowsze technologie. Mowa o "smart home", czyli automatyce domowej. Takie udogodnienia proponuje np. firma FIBARO. Dzięki odpowiednim, dobranym do naszych potrzeb sensorom możemy kontrolować niemal wszystko w naszym gospodarstwie domowym z dowolnego miejsca na świecie - poprzez wygodną aplikację w telefonie bądź tablecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Mój dom – moja twierdza

To naturalne, że wszyscy chcemy zarówno czuć, jak i zapewniać bezpieczeństwo naszym bliskim. Smart domy powstały właśnie w tym celu. Mogą też zaoszczędzić nam sporo stresu i wydatków np. minimalizując skutki nagłych awarii czy wypadków, które mogą wydarzyć się pod naszą nieobecność. Jednak przede wszystkim mają zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i nas przed nimi ostrzegać. Przed czym konkretnie i w jaki sposób? Możliwości jest wiele. A wszystkie możemy dostosować do swoich obaw czy potrzeb. Sprawdźmy ile z tych rozwiązań sami zaadaptowalibyśmy w swoich czterech ścianach, szczególnie przed urlopem, kiedy sami nie możemy czuwać nad dobytkiem. Zaczynamy oprowadzanie po inteligentnym domu!

Wszystko płynie

Wizja zalania mieszkania niejednemu spędza sen z powiek. Może je spowodować nasza nieuwaga, roztrzepanie bądź zupełnie niezależna od nas awaria – instalacji czy sprzętu. Skutki, jeżeli nie zareagujemy szybko, mogą być opłakane. W przypadku dużej usterki i wycieku w najlepszym przypadku mówimy o zniszczeniu podłóg, mebli, dywanów itp. i konieczności wykonania remontu. W najgorszym – nawet o uszkodzeniu fundamentów i naruszeniu konstrukcji budynku. O gniewie sąsiadów, w przypadku mieszkań w blokach, lepiej nawet nie wspominać!

Z pomocą w takim przypadku przyjdzie Flood Sensor czyli czujnik zalania. Kiedy tylko wykryje wyciek, natychmiastowo poinformuje nas poprzez aplikację w telefonie. Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się połączyć go z elektrozaworem, może zawczasu odciąć dopływ wody i uchronić nas przed większymi szkodami.

Coś wisi w powietrzu

Skoro niczego nie zalaliśmy, upewnijmy się, czy nic się z kolei nie spali. Przysłowiowe już niewyłączone żelazko czy toster potrafią dobrze namieszać – tak w naszym spokoju ducha, jak i tragicznych skutkach w razie faktycznego pozostawienia włączonego sprzętu.

Ale i tutaj czuwają specjalne systemy, które pomogą nam na odległość sprawdzić i ewentualnie naprawić popełnione w przedurlopowym pośpiechu błędy. Wall Plug to inteligentny włącznik urządzeń elektrycznych z funkcją pomiaru energii. Na co dzień pomoże nam m.in. szukać realnych oszczędności, udostępniając statystyki poboru prądu przez poszczególne sprzęty, na urlopie zaś pomoże znaleźć i zdalnie wyłączyć zbędnie działające urządzenia. Jeśli jednak poza wspomnianym żelazkiem coś innego postanowiło wzniecić płomień, np. wskutek zwarcia, poinformują nas o tym kolejne dwa sensory – Smoke Sensor, czyli czujnik dymu i CO Sensor wykrywający czad. Oba mogą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie domowników, warto więc się w nie zaopatrzyć i mieć tak ważne dane o powietrzu w naszym domu na wyciągnięcie ręki (dosłownie).

Zamknięte?

Okres wakacyjny to nie tylko upał, ale również częste i gwałtowne burze. I tutaj zaczynają się schody. Z jednej strony chcielibyśmy mieć non-stop otwarte okna i przeciąg, z drugiej – jeżeli ich nie zamkniemy, może się to źle skończyć w przypadku wichury. Ale i z tym poradzi sobie inteligentny dom wspierany przez FIBARO. Door/Window Sensor sprawdzi czy okna, drzwi a nawet garaż są zamknięte. Jeżeli odpowiednio spersonalizujemy aplikację, powiadomi nas o tym już w momencie opuszczania domu tak, byśmy mogli niezwłocznie zareagować. Dodatkowo to jeden z ważnych punktów w zabezpieczeniu naszego domu przed włamaniami. A skoro o nich mowa…

Nieproszeni goście

…czas urlopowy do prawdziwe złote żniwa dla włamywaczy. Kiedy już pozamykamy wszystkie drzwi i okna, będzie im się trudniej dostać do środka, jednak już oni mają swoje sposoby. A kiedy znajdą się wewnątrz, zamontowany w mieszkaniu czujnik ruchu Motion Sensor zaalarmuje nas jeżeli w mieszkaniu zostanie wykryty ruch. Wprawdzie wyjeżdżając na urlop nie zostawiamy naszych pupilu samych w domu (!), jednak w codziennym stosowaniu przydatna będzie możliwość dostosowania jego czułości, aby ignorował ruch psa lub kota.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też nowość, która idealnie sprawdzi się podczas naszej nieobecności, czyli inteligentny videodomofon FIBARO Intercom. Z poziomu aplikacji na smartfonie podejrzymy w czasie rzeczywistym kto dzwoni do drzwi. Możemy tę osobę wpuścić, jeśli jest to członek rodziny bądź znajomy, który przyszedł np. podlać kwiaty. W innym przypadku odwiedzający może nam zostawić wiadomość video bądź głosową. W razie potrzeby urządzenie połączy siły z innymi kamerami i wspólnie z nimi będzie strzec ogniska domowego.

Fani technologicznych nowinek mówią, że inteligentne domy rozgoszczą się w naszym życiu podobnie jak smartfony. Nic dziwnego. Wszak dzięki nim możemy ułatwiać sobie życie i mieć wszystko pod kontrolą nawet z najodleglejszych zakątków świata. Pokazaliśmy jak poszczególne elementy systemu mogą wspierać nas w tym szczególnym urlopowym okresie, jednak mają one dużo więcej przydatnych funkcji, które znacznie podnoszą komfort codziennego życia. Warto spróbować!