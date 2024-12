Spędziła noc w w najtańszym hotelu w Nowym Jorku. "Podziwiam za odwagę"

"Najpierw trzeba się wbić na piętro, dobrze, że. nie mam walizki. Obsługa. była w sumie miła. Zmieściło się tu tylko małe łóżko i stolik. Bez prywatnej łazienki. Bez okna. To jest wszystko. Łazienka jest obok. Ale dobra. Wiecie ile to kosztuje? 125 dolarów za noc (ok. 508 zł). Wszystko słychać" - opowiada na wideo opublikowanym na profilu "Sama przez świat" na Facebooku.