Spędziłam święta w Nowym Jorku. "Nie ma lepszego miejsca"

Christmas Spectacular

W Warszawie, aby poczuć świąteczną atmosferę, chodzi się obejrzeć "Dziadka do Orzechów", a w Nowym Jorku na "Christmas Spectacular" do Radio City Music Hall. Spektakl to muzyczno-taneczne show z elementami rewii, jazzowych standardów i baletu w wykonaniu The Rockettes – trzydziestu sześciu tancerek idealnie dobranych pod względem wzrostu i figury, wykonujących skomplikowane, synchroniczne układy choreograficzne. Popisowy numer to taniec żołnierzyków, w czasie którego tancerki maszerują w równej linii lub okręgu. Na koniec w zwolnionym tempie imitują upadek na wzór kostek domina.