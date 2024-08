Spodziewają się tłumów. TPN apeluje. "Warto rozważyć także inny termin"

Co ciekawe, na parkingach TPN obowiązuje elastyczny cennik. Oznacza to więc, że za to samo miejsce parkingowe, w różnym terminie zapłacimy różną kwotę. Choć wchodząc na stronę internetową, ujrzymy informację, że ceny zaczynają się od 36 zł, za pozostawienie samochodu osobowego w najbliższych dniach trzeba zapłacić znacznie więcej, a mianowicie aż 75 zł. Oznacza to więc, że zainteresowanie jest duże, a wolne miejsca szybko znikają. "Warto rozważyć także inny termin wycieczki" - sugeruje TPN we wpisie opublikowanym na Facebooku.