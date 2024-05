Spór o konie na trasie do Morskiego Oka. "Zwyciężyłaby głupota"

- To są konie wyselekcjonowane i specjalnie szkolone do ciągnięcia dużych obciążeń. Są to głównie konie rasy śląskiej i małopolskiej o cięższej budowie, które doskonale się sprawdzają przy ciągnięciu wozów pod górę - dodał dr Tischner, który od dziesięciu lat uczestniczy w badaniach dopuszczających konie do pracy na trasie do Morskiego Oka.