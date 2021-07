Springer krytykuje PKP Intercity. "Należy was zaorać"

Brak toalet i miejsca na rowery

Pisarz zwrócił również uwagę na to, że w pociągu jadącym z Białegostoku do Szklarskiej poręby (niemal przez całą szerokość Polski) działa zaledwie jedna toaleta i nie ma miejsca na rowery. "PKP Intercity - nadal należy was zaorać" - podsumował Springer w swoim wpisie na Facebooku.