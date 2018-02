Stan wyjątkowy na Malediwach. Turyści odwołują wakacje

Niestabilna sytuacja polityczna na Malediwach sprawia, że turyści z całego świata odwołują planowane na najbliższy okres wakacje w rajskim zakątku. Ostrzeżenia przed podróżami do wyspiarskiego kraju wystosowały m.in. Stany Zjednoczone, Indie i Chiny.

O sytuacji 6 lutego poinformowała na swojej stronie Ambasada RP w New Delhi. W komunikacie wystosowano także prośbę do Polaków planujących wakacje na wyspach: "Przyczyną zaistniałej sytuacji jest głęboki kryzys polityczny. W związku z powyższym, zwracamy się do obywateli RP planujących podróż na Malediwy z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń i bezwzględne stosowanie się do poleceń władz lokalnych."