Stoją cztery godziny w kolejce. To hit ferii

Kasprowy Wierch to jedna z największych atrakcji Zakopanego. W pogodne dni w sezonie ustawiają się do kas ogromne kolejki. Nie inaczej jest w czwartek 17 lutego, bo od rana w Tatrach świeci słońce. - Czas oczekiwania to obecnie cztery godziny - dowiedzieliśmy się przed godz. 11 w PKL. Trochę to dziwi, szczególnie, że wielogodzinnego stania można łatwo uniknąć.