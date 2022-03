Strzelnice były do niedawna mało popularną atrakcją. Dziś pękają w szwach

Strzelnice są potrzebne. Jest ich za mało?

- Pół roku temu wybrałem się na strzelnicę. To był mój pierwszy kontakt z bronią po 20 latach, bo ostatnio korzystałem z niej w wojsku. Na miejscu byli praktycznie sami pasjonaci. Dla mnie to była atrakcja, realizowałem swój prezent urodzinowy. Oczywiście cały spędzony tam czas traktowałem bardzo poważnie, a nie jak zabawę, ale teraz dopiero myślę, że to było bardzo przydatne - mówi pan Paweł z Gdańska i dodaje, że chętnie znów wybrałby się na strzelnice, ale obecnie graniczy to z cudem.