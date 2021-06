Światowy Dzień Oceanów 2021. Najważniejsze fakty o oceanach

Ocean Spokojny (Pacyfik)

To największy i najgłębszy ocean na świecie. Jego powierzchnia zajmuje ok. 30 proc. powierzchni naszej planety. Średnia głębokość wynosi zaś ok. 4028 – 4188 m. W zachodniej części oceanu znajduje się najgłębszy znany rów oceaniczny, czyli słynny Rów Mariański (ok. 11 tys. m p. p. m.). Tu także mieszczą się Nowa Gwinea (druga pod względem wielkości wyspa na świecie) oraz Wielka Rafa Koralowa położona wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii. Na Oceanie Spokojnym leżą, np.: Hawaje, Fidżi, Nowa Zelandia, Filipiny i ok. 25 tys. innych wysp.