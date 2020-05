Świnoujście. Idealne miejsce na wakacje w Polsce

Wyjątkowo szeroka plaża, Bałtyk najcieplejszy na wybrzeżu i najwięcej słonecznych dni w roku. Świnoujście ma mocne argumenty, by być hitem lata w Polsce.

Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w kraju w niczym nie przypomina typowych nadbałtyckich kurortów. To nie miasto, w którym latem jest tylko plaża i kramy z pamiątkami, a zimą nic się nie dzieje. Świnoujście to zupełnie inna liga. Zachwyca już samym położeniem - na 44 wyspach. Największe z nich to Uznam, Wolin i Karsibór.

Na zróżnicowany krajobraz składa się nie tylko wybrzeże Bałtyku, ale także akwen Zalewu Szczecińskiego czy delta Świny. Fani historii poczują się jak w niebie – czeka tu na nich podziemne miasto i trzy zachowane XIX-wieczne fortyfikacje Twierdzy Świnoujście.

Atrakcje Świnoujścia - jedna z najpiękniejszych plaż w Polsce Turystów jak magnes przyciąga tutejsza plaża, która od lat uznawana jest za najszerszą w kraju. Według ostatnich pomiarów ma ponad 200 m szerokości. Zawdzięcza to m.in. prądom morskim, które bez przerwy nanoszą piasek. Przybywa go średnio ok. 20 cm rocznie, ale np. w 2014 roku było to aż 30 m! Urząd Morski w Szczecinie informuje, że zjawisku sprzyja także wiatr. Według naukowców, w ciągu ostatnich 200 lat wybrzeże poszerzyło się o 1500 m.

Najszersza plaża w Polsce jest w sezonie bardzo popularna wśród turystów, więc mieszkańcy śmieją się, że dodatkowe centymetry są na wagę złota. Łącznie do dyspozycji jest 10 km – niecałe 4 km na wyspie Uznam i 6 km na wyspie Wolin. Wczasowicze doceniają miękki i drobny piasek, którego próżno szukać na południowych krańcach Europy.

Warto dodać, że kąpielisko na wyspie Uznam znalazło się w zeszłym sezonie wśród 22 polskich miejsc, którym przyznano "Błękitną Flagą", gwarantującą świetną jakość wody. Świnoujście to jedyne kąpielisko, które otrzymało certyfikat po raz 14 z rzędu. Rodziny z dziećmi doceniają, że woda jest tu dość płytka, a także najcieplejsza w kraju.

Atrakcje Świnoujścia - uzdrowisko i spa Świnoujście to także uzdrowisko, którego tradycje sięgają XIX w. Znajdują się tu liczne sanatoria, domy zdrojowe czy zakłady lecznictwa, które wykorzystują występujące złoża wód leczniczych i złoże borowinowe. W uzdrowisku leczy się wiele chorób: układu oddechowego i nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne, ale także otyłość czy choroby skóry.

Poza tradycyjnymi sanatoriami w Świnoujściu z roku na rok powiększa się baza ośrodków i hoteli spa oferujących wiele zabiegów. Znajdziemy tu bazę noclegową na każdą kieszeń – od skromniejszych domów wypoczynkowych po luksusowe obiekty na światowym poziomie. Wysoki standard usług przyciąga coraz więcej osób nie tylko z kraju, ale także m.in. Niemców, dla których odległość do Świnoujścia i rodzimych kurortów jest podobna.

Atrakcje Świnoujścia - aktywny wypoczynek i morskie wyprawy Świnoujście to świetne miejsce dla wszystkich, którym samo leżenie na plaży nie wystarcza. Jeśli korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych lubimy łączyć z aktywnym wypoczynkiem, to miejsce zdecydowanie spełni oczekiwania. Zachwycająca przyroda stwarza świetne warunki do uprawiania różnych sportów.

Dla rowerzystów przygotowano ponad 100 km ścieżek, co wraz z infrastrukturą po niemieckiej stronie wyspy Uznam tworzy ogromne tereny do jazdy. Wytyczono tu dwa szlaki kajakowe: 30 km w delcie Świny i 60 km wokół wyspy Wolin. Na zaawansowanych czeka 40 km trasa morska – od Dziwnowa do Świnoujścia.

Miasto stanowi też doskonałą bazę dla wind- i kitesurferów. W zależności od kierunku wiatru mogą oni skorzystać z miejsc przy wyspie Uznam i Wolin, a także na Zalewie Szczecińskim. Płytka woda w Świnoujściu sprawia, że miejsce idealnie nadaje się na rozpoczęcie przygody z tymi sportami. Kuszące są także ośrodki po niemieckiej stronie wyspy Uznam.

Podczas pobytu w Świnoujściu warto udać się w rejs. Do atrakcji należy zarówno krótsza wyprawa po porcie, delcie Świny, Zalewie Szczecińskim czy okolicznych akwenach, jak i dalsze morskie wyprawy. Wybierzmy się stąd do pobliskich niemieckich kurortów: Ahlbeck, Heringsdorf czy Bansin, ale także dalej – na Rugię czy Bornholm.

