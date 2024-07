Trójmiasto pod wodą. Dla jednych koszmar, dla innych okazja do żartów

Pogodowy armagedon połamał gałęzie drzew, a ulewny deszcz zalał dworze główny w Gdyni i Cisowa, a także dworzec Gdańsk Wrzeszcz. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania, na których widać strumienie wody wlewające się do dworcowych tuneli, co utrudniało turystom dojście do peronów. Poziom wody sięgał podróżnym do kostek.