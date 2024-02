Tajemnicze miejsce. Dokąd prowadzi betonowa brama w środku lasu?

Tajemnicze miejsce na Dolnym Śląsku

Osada do dziś uchodzi za zagadkowe miejsce. Pierwsze zabudowania powstały w botach już w XVIII wieku. Niestety w 1904 roku strawił ją wielki pożar lasów w okolicach Przemkowa, nad którym długo nie udało się zapanować. Przez to wieś do dzisiaj bywa nazywana "spaloną osadą". W latach 30. XX wieku odbudowy podjął się duży koncern tytoniowy z Hamburga. Zadecydowano, że w samym środku przemkowskich lasów powstanie wzorcowa osada robotników leśnych.