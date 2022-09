Tajemniczy Wawel. To miejsce kryje wiele ciekawostek

Według wyznawców wschodnich kultów, energia płynąca z czakramu wawelskiego ma pozytywnie wpływać na ciało i umysł człowieka, sprzyjać osiągnięciu wewnętrznej harmonii, a także niwelować skutki działania złej energii. Bez względu na to, czy w to wierzymy, czy też podchodzimy do tego typu rewelacji z pewną dozą sceptycyzmu, podczas wizyty na Wawelu warto więc zatrzymać się na chwilę i wczuć się w atmosferę tego miejsca, która zdecydowanie jest wyjątkowa.