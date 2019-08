Tajlandia. Palisz w domu? Możesz zostać skazany przez sąd

Co trzeci palacz praktykuje swój nałóg w domu, cierpią na tym domownicy, a szczególnie dzieci. Rząd Tajlandii wprowadził dlatego zakaz palenia papierosów w domach. Nowe prawo obowiązuje od 20 sierpnia.

I na ten właśnie aspekt zwracają uwagę tajlandzcy politycy, którzy doniesienia naukowców, że palenie papierosów w obecności domowników jest groźne dla ich zdrowia, potraktowali poważnie. Ze statystyk bowiem wynika, że niemal 33 proc. palaczy praktykuje swój nałóg w domu, ok. 74 proc. robi to codziennie.

Co ciekawe, nowe prawo dotyczące palenia papierosów, które już obowiązuje w Tajlandii, jest częścią ustawy o ochronie rodziny. Jej celem jest walka z nałogiem mieszkańców kraju i ochrona zdrowia, szczególnie dzieci.

Jakie uprawnienia daje takie prawo? Domownicy mogą składać skargi na palaczy w lokalnych ośrodkach ochrony rodziny. Te następnie mają być przekazywane do sądu karnego lub sądu rodzinnego, który może zastosować różne środki, m.in. wydać zakaz palenia w domu lub nawet skierować palacza na odwyk.

Skutki biernego palenia są poważniejsze niż się wydaje. To jedna z głównych przyczyn rozwoju raka płuc wśród niepalących. Bierne palenie negatywnie wpływa na wzrok, powodując ból, pieczenie, suchość oczu, osłabia także układ odpornościowy.

Co roku na świecie z powodu palenia umiera ok. 7 mln osób, z czego milion to bierni palacze.