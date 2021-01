Tajlandia. Znalazł wielorybie wymiociny. Są warte krocie

To już kolejny szczęściarz z Tajlandii, któremu udało się znaleźć niebywale cenną substancję. Wielorybie wymiociny mogą być warte 210 tys. funtów, czyli ok. 1 miliona zł.

Wielorybie wymiociny, czyli tzw. ambra uważana jest za skarb morski i pływające złoto. Wpływ na jej wartość ma bezwonny alkohol, który dodaje się do perfum, by wydłużyć czas ich zapachu. Składnik wykorzystywany jest m.in. w produkcji Chanel No5.

Taj znalazł bryłę wielorybich wymiocin

Szczęście tym razem dopisało 20-letniemu Chalermchai Mahapan'owi, który na siedmiokilogramową bryłę ambry natknął się 6 stycznia, tuż po zadokowaniu swojej łodzi na plaży Samila w południowej prowincji Songkhla w Tajlandii.

Początkowo rybak był przekonany, że to zwykła skała, ale kiedy bliżej się jej przyjrzał, zaczął podejrzewać, że może to być coś wartościowego. Postanowił zabrać tajemniczą masę do domu i dowiedzieć się, skąd może pochodzić. Nie pomylił się.

Znalezisko warte ponad milion zł

"Nie miałem pojęcia, co to jest, dopóki nie zapytałem starszych mieszkańców wioski, którzy poinformowali mnie, że jest to ambra" - mówił w rozmowie z lokalnymi mediami. Próbka została wysłana do laboratorium, gdzie potwierdzono, że jest autentyczna.

Młody rybak czeka teraz na kupca. Cena, jaką proponuje to milion tajskich bahtów za kilogram, czyli ok. 125 tys. zł. Za 7-kilogramową bryłę ambry młody Taj może więc otrzymać ok. 1 miliona zł. To jak wygrana na loterii.

