Tak od 6 lat zwiedzamy świat. Więcej, częściej, ale nie dalej

Polacy z roku na rok wyjeżdżają częściej, wydają na podróże więcej i chętniej zabierają w drogę dzieci - to tylko niektóre z wniosków wynikających z analiz serwisu turystycznego Travelist. Ponadto zdecydowana część Polaków woli spędzić urlop w kraju.

Sześć lat temu jedynie nieco ponad połowa polskich rodzin (53 proc.) była aktywnych turystycznie, w ubiegłym roku zaś na urlop wybrało się aż 70 proc. z nich. Potwierdzają to dane Travelist, według których w porównaniu do sezonu sprzed 6 lat, w minionym roku dokonaliśmy ponad 3,5-krotnie więcej rezerwacji w hotelach na krótsze i dłuższe pobyty wypoczynkowe.

Nie tylko wyjeżdżamy coraz częściej, ale i więcej wydajemy na jednorazowy pobyt. Z analiz serwisu Travelist wynika, że od 2014 r. średnia wartość rezerwacji wzrosła o 18 proc. Z jednej strony może to być spowodowane polepszającą się sytuacją finansową Polaków, z drugiej zaś rosnącą ceną za noc pobytu, która od 2013 r. zwiększyła się o 20 proc.

Potwierdzają to analizy Travelist, według których na wypoczynek tradycyjnie wybieramy głównie popularne kurorty – w ciągu ostatnich 6 lat najczęściej odwiedzaliśmy takie miejsca jak: Gdańsk, Kołobrzeg, Ustka, Zakopane , Szklarska Poręba, Krynica-Zdrój.

Analiza kilkuletniej historii wyjazdów naszych klientów dowodzi, że Polacy mają coraz silniejszą potrzebę odpoczynku i częściej wybierają się zwłaszcza na krótsze, kilkudniowe urlopy. Wszyscy użytkownicy klubu, którzy decydowali się na podróż z Travelist więcej niż raz w roku dokonywali średnio 3,5 rezerwacji rocznie – mówi Agata Prosińska, Director of Sales & Planning w Travelist.

Organizacja to podstawa

Bardziej profesjonalnie podchodzimy też do procesu organizowania wyjazdu i w dużej mierze robimy to samodzielnie, jak pokazują badania prawie 70 proc. podróżujących planuje wyjazd na własną rękę, a tylko 12 proc. z biurem podróży. Trend ten widoczny jest w statystykach serwisu Travelist, który notuje co roku blisko 1 milion nowych użytkowników.

Planowanie urlopów rozpoczynamy z coraz większym wyprzedzeniem. Systematycznie rośnie udział rezerwacji dokonywanych na sześć miesięcy wprzód. Równie chętnie decydujemy się jednak także na spontaniczne wypady – 1/4 wyjazdów w 2018 r. została zarezerwowana tylko na tydzień przed rozpoczęciem pobytu. Za organizację podróży odpowiadają przeważnie kobiety – w ponad połowie przypadków to one dokonują zakupu wycieczki.