Tak reklamują kraj. Minister turystyki jak James Bond

Minister turystyki mylony ze znanym aktorem

Razvozov już wcześniej z rozbawieniem wspomniał w mediach społecznościowych, że czasami jest mylony z Danielem Craigiem podczas wizyt zagranicą. Co więcej, kiedy zdjęcia 40-letniego ministra wypoczywającego na plaży trafiły w zeszłym roku do internetu, to wielu komentujących doceniło jego umięśnioną sylwetkę. Razvozov zażartował wówczas, że to jego sposób na reklamę izraelskiego wybrzeża.