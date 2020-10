Tatry. Ekipa sportowców spełni marzenie 7-latka. Wniesie niepełnosprawnego Rayyana na Rysy

W ekipie, która będzie niosła Rayyana, jest między innymi mistrz strongmanów Robert Cyrwus, mistrz świata w kickboxingu Łukasz Jarosz, a także uczestnik programu "Mam talent" Krzysztof Drabik. Ekipa przewiduje, że szczyt zdobędą ok. godz. 13:00 we wtorek. Ostatnie metry Rayyan ma pokonać samodzielnie.

"Najpierw zastanawialiśmy się, jak wnieść siedmiolatka na Rysy. Postanowiliśmy, że wniesiemy Rayyana w nosidełku turystycznym, ale waży on już 24 kg, więc musieliśmy zdobyć takie specjalne nosidełko. Dużym utrudnieniem dla nas może być oblodzony szlak w górnych partiach, ale mamy specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy do asekuracji. Trzeba pamiętać, że to najwyższy szczyt w Polsce i deszcz może tam zamienić się w śnieg" – mówił przed wyruszeniem w trasę Pachut.