Tatry. Nawigacja zmyliła turystów. Utknęli w środku nocy na Orlej Perci

Akcja ratunkowa w Tatrach

Po godz. 2 w nocy na miejsce dotarło dziewięciu ratowników. "Okazało się, że są to turyści z Łotwy i Indii, mający dość kiepskie pojęcie o topografii Tatr, a za przewodnik służyły im Google Maps, które prowadziły ich z Pięciu Stawów do Zakopanego najkrótszą drogą przez Kozi Wierch, Żleb Kulczyńskiego, Granaty na Halę Gąsienicową" - czytamy w kronice. - "To zaowocowało utknięciem w Żlebie w dość niekomfortowych warunkach pogodowych, na które zupełnie nie byli przygotowani".