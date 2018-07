Tatry pod kontrolą mieszkańców. Opłata za wejście na Gubałówkę

Od kilku dni w Zakopanem na popularnej, ogólnodostępnej ścieżce prowadzącej na Gubałówkę na turystów czeka niemiła niespodzianka. Od teraz, aby przejść z dolnej stacji kolejki PKL na wzniesienie, trzeba uiścić opłatę.

Górale pobierają opłatę za przejście przez drogę prowadzące na Gubałówkę. Warto podkreślić, że należność nie jest inkasowana przez Tatrzański Park Narodowy , ale przez osoby prywatne, które wspólnie zdecydowały się założyć działalność gospodarczą i każdorazowo wystawiać rachunek za przejście przez ścieżkę. Mają do tego prawo, ponieważ trasa przebiega przez ich teren prywatny. Opłata wynosi 3 zł za osobę dorosłą i 2,50 zł za dziecko.

Na Gubałówkę prowadzą trzy drogi, ale ta była najbardziej optymalna. Pierwsza prowadzi wzdłuż kolejki, którą można także wjechać na szczyt (koszt wjazdu to ok. 20 zł.). Trasa jest łatwa i przyjemna, a na górze czeka piękny widok. Mimo to turyści z biegiem lat wypracowali sobie skrót biegnący przez prywatny obszar. Teraz za przejście przez niego muszą płacić.