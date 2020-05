Tatrzański Park Narodowy. Największe atrakcje

Tatrzański Park Narodowy to jeden z najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Nic dziwnego, w końcu turystów przyciągają wyjątkowe widoki oraz rzadkie gatunki zwierząt i roślin. Podpowiadamy najciekawsze i najchętniej odwiedzane atrakcje.

Tatrzański Park Narodowy zajmuje obszar 21197 ha, co czyni go jednym z największych polskich parków narodowych. Bujna flora i fauna oraz jaskinie, góry, jeziora i stawy to coś, co każdego roku przyciąga tłumy odwiedzających. Wybierając się do TPN warto wiedzieć, które z nich cieszą się największą popularniścią.

Morskie Oko

Słynna droga na Morskie Oko to miejsce turystycznych "pielgrzymek" polskich rodzin. Kto choć raz nie wybrał się na pieszą wędrówkę nad słynne jezioro, ten koniecznie musi to zrobić. Morskie Oko otaczają najwyższe szczyty polskich Tatr i to właśnie z tamtejszego schroniska miłośnicy gór ruszają zdobywać Rysy.

Dolina Pięciu Stawów

Dolina znajduje się między Morskim Okiem a Kozim Wierchem. Nazwa tego malowniczego miejsca pochodzi od tworzących ją pięciu stawów. W ich tafli odbijają się granitowe szczyty Tatr Wysokich, połacie kosodrzewiny oraz gruzowiska dużych głazów. Z progu Doliny Pięciu Stawów do Doliny Roztoki spada wodospad Siklawa.

Giewont

Tę nazwę znają chyba wszyscy. Droga na Giewont to tzw. must have wakacyjnego wypadu w Tatry. Aby wejść na jego szczyt nierzadko trzeba odczekać swoje w długiej kolejce. Nie dziwi jednak upór turystów, chcących zdobyć ten punkt, ponieważ pomimo niezbyt dużej wysokości (1894 m) rozpościera się z niego wspaniały widok.

Kasprowy Wierch

Można na niego wjechać najstarszą i najdłuższą polską kolejką linową. Atrakcją nie jest jednak sam przejazd kolejką, ale przepiękne panoramy Tatr. Kasprowy Wierch jest również miejscem startowym długich i ciekawych wędrówek. Latem można jednak utknąć w kolejce do kolejki linowej na szczyt.

Dolina Chochołowska

Najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach. Idealna na nieobciążające spacery z dziećmi lub osobami starszymi. Jednocześnie stanowi idealny punkt wyjścia w wyższe partie Tatr Zachodnich. Miejsce to lubią również rowerzyści. Dolina Chochołowska jest dostępna i atrakcyjna o każdej porze roku, ale wiosną szczególnie przyciągają turystów zjawiskowo kwitnące krokusy.

