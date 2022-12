To tam kręcono teledysk do "Last Christmas". Uważaj na ściemę

Jedni go kochają, inni nie znoszą, ale nie ulega wątpliwości, że utwór "Last Christmas" to jeden z największych świątecznych hitów wszech czasów. Równie dobrze znany jest teledysk stworzony do tej piosenki. Sceny były kręcone w przytulnym alpejskim domu, który znajduje się Szwajcarii. Od kilku lat w mediach pojawia się informacja, że można go wynająć i to całkiem tanio.