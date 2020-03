To tu od zgiełku miasta uciekają londyńczycy. Witajcie w Brighton

Brighton Pier to nie takie zwykłe molo. To molo-gigant, rozświetlony neonami pałac rozrywki z karuzelami wszelkiej maści. A i w samym miasteczku, ukochanym weekendowym miejscu londyńczyków, jest co robić. Także po sezonie.

W Brighton żwirowa plaża ciągnie się przez całą szerokość miasteczka (Archiwum prywatne, Fot: Joanna Klimowicz)