TPN podnosi ceny biletów. Zmiany od 1 marca

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że podnosi ceny biletów za wejście na szlaki. Ale to nie jedyna podwyżka. Potrzebne są większe wpływy do kasy ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania parku.

Obecnie za bilet normalny płacimy 5 zł, a ulgowy połowę mniej. Jak informuje Gazeta Krakowska, od 1 marca wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie droższe o złotówkę w przypadku biletu normalnego i o 50 gr w przypadku ulgowego. Cena biletu 7-dniowego dla osoby dorosłej wyniesie 30 zł, czyli o 5 zł więcej niż obecnie. Dzieci zapłacą 15 zł.

Decyzja tłumaczona jest wzrostem kosztów funkcjonowania parku. 15 proc. od wpływu z biletów wstępu TPN przekazuje do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pieniądze przeznaczane są też m.in. na działania związane z edukacją, monitoringiem, ochroną przyrody i remontami. Ostatnia podwyżka cen miała miejsce 6 lat temu.

Ale to nie jedyna podwyżka. Za opiekę przewodnika tatrzańskiego zapłacimy od marca 150 zł, a nie 100 zł. Więcej zapłacą też fiakrzy pracujący na drodze do Morskiego Oka. Zamiast 1300 zł płacić będą teraz 1500 zł. Co ważne, ceny przewozu turystów na razie nie ulegną jednak zmianie.