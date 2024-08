Tragedia w Grecji. Nie żyje turysta

Półwysep Peloponez znajduje się pomiędzy Morzem Jońskim a Egejskim. Stanowi on najdalej na południe wysuniętą część Półwyspu Bałkańskiego i całej kontynentalnej Grecji. To miejsce często na swoje wakacyjne urlopy wybierają także turyści z Polski. Greckie, lokalne media poinformowały w piątek 9 sierpnia br., do jakiej tragedii tam doszło.