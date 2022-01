Tragedia w Tatrach. Pokazali, o co turysta pytał na Facebooku

Ratownicy TOPR znaleźli ciało turysty w nocy z 10 na 11 stycznia w Dolinie Jarząbczej. Zanim jednak do tego doszło na grupach internetowych zrzeszających miłośników Tatr internauci wstawiali zdjęcia osób, w podobnej kurtce do tej, w której miał w góry wyruszyć Gabriel. Ludzie do ostatniej chwili wierzyli, że uda się go znaleźć. Niestety tak się nie stało.