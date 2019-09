Trentino. 5 tras na wędrówki z dzieckiem

W malowniczym włoskim Trentino można znaleźć kilka tras, które świetnie nadają się do pokonania z pociechą. Przedstawiamy pięć z nich.

By bezpiecznie i komfortowo wędrować z milusińskim, wystarczy zaopatrzyć się w wózek lub specjalne nosidełko. Jeśli dziecko potrafi już chodzić, warto zwrócić uwagę na to, w jakim obuwiu będzie pokonywać górskie szlaki. Przedstawiamy pięć szlaków we włoskim Trentino, które warto pokonać z najmłodszymi członkami rodziny.